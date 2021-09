VN-gezant van verdreven Afghaanse regering wil zetel houden

De VN-ambassadeur van de verdreven regering van Afghanistan houdt vast aan zijn zetel bij de Verenigde Naties. Het is nog onduidelijk of de nieuwe machtshebbers in zijn thuisland, de extremistische Taliban, een eigen gezant naar voren schuiven.

Een VN-woordvoerder bevestigde dat ambassadeur Ghulam Isaczai zijn zetel wil houden. Die diplomaat heeft ook een Afghaanse delegatie aangemeld voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, een overlegorgaan waar alle VN-landen in zijn vertegenwoordigd. Er staat op 27 september een toespraak van Isaczai op de agenda.

Bij de VN gaat een speciale commissie over de aanmelding van diplomaten. Die overlegt doorgaans in het najaar. Tot een besluit is genomen, kan Isaczai zijn zetel houden. Hij was aangesteld door de regering van de Afghaanse president Ghani, die zelf naar het buitenland vertrok toen de Taliban oprukten naar hoofdstad Kabul.

De Taliban namen vorige maand na een bliksemoffensief de macht over in Afghanistan. Ze heersten in de periode 1996 - 2001 ook al over een groot deel van het land. Destijds ontstond gesteggel over wie Afghanistan bij de VN mocht vertegenwoordigen. Doordat een besluit op zich liet wachten, kon de gezant van de verdreven president Rabbani destijds jarenlang aanblijven.