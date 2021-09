Nog 194 coronapatiënten op intensive cares

Op de Nederlandse intensive cares liggen momenteel 194 ernstig zieke coronapatiënten. Het is voor het eerst in precies een maand dat er minder dan 200 mensen met Covid-19 op de ic’s liggen. Ook op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met corona verder af. In totaal liggen er vrijdag nog 566 coronapatiënten in de ziekenhuizen.