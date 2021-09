Werkgevers: snel maatregelen voor versterken elektriciteitsnet

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat er snel ‘onconventionele en creatieve’ oplossingen moeten komen voor de problemen bij het aansluiten van bedrijven en woningen op het elektriciteitsnet. Netbeheerders als Liander en Enexis hebben gewaarschuwd dat de sector met grote uitdagingen te kampen heeft door de energietransitie en dat de grenzen van de capaciteit in bepaalde regio’s in zicht komen.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is de trage afgifte van vergunningen een van de grootste knelpunten bij het versterken van de stroomnetten. Ze pleiten daarom voor een soort versnelde procedure met speciaal aangewezen ambtenaren en capaciteit om sneller vergunningen rond energie-infrastructuur te kunnen verlenen. Daarnaast moet er meer regie komen om goed te kunnen bepalen wie wordt aangesloten en moeten met spoed meer mensen worden opgeleid. Netbeheerders hebben te kampen met een groot gebrek aan technisch personeel.

De organisaties zeggen dat hier samen met leden, onder wie de netbeheerders, aandacht voor is gevraagd bij het kabinet. ‘Dit probleem moet bovenaan de politieke agenda van een nieuw kabinet in nauwe samenwerking met gemeenten en provincies. Anders kunnen we de vele wensen en ambities ten aanzien van wonen, duurzaamheid en economische groei wel op onze buik schrijven komende jaren’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland in een verklaring.