Organisatoren autoshows zetten kort geding tegen Staat niet door

Het kort geding diende dinsdagmiddag al, kort voor de persconferentie. Vanwege nieuwe aanstaande maatregelen bood de rechter de keuze om over het huidige beleid te oordelen of de wijzigingen te toetsen die vanaf 25 september gelden. De organisator van autoshows koos om nog even te wachten.

Met de nieuwe regels vervalt de verplichte 1,5 meter afstand en mogen zogeheten doorstroomlocaties weer voor 100 procent worden gevuld. Dat komt op tijd voor de autoshow van 402 Automotive in Ahoy van eind oktober. Daar zijn nu 30.000 tot 40.000 mensen welkom op vertoon van de CoronaCheck-app. Daar is de organisator tevreden mee.

402 Automotive had het kort geding aangespannen omdat het bedrijf de verschillende eisen die aan verschillende sectoren worden gesteld niet uit te leggen vond. ‘Voetbalstadions mogen helemaal vol, maar wij mogen bij indoorshows maar 75 procent van het normale aantal kaarten verkopen’, gaf directeur Ronald van den Broek eerder als voorbeeld. ‘Dat valt niet uit te leggen.’