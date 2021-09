Crisisoverleg CDA-top op Defensie om rol Bijleveld

Kopstukken van het CDA hebben op het ministerie van Defensie overlegd over de rol van defensieminister Ank Bijleveld. Na het vertrek van demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) is de positie van Bijleveld in het geding: zij kreeg net als Kaag een motie van afkeuring van de Tweede Kamer. Partijleider Wopke Hoekstra verliet voortijdig de ministerraad om op Defensie te overleggen. Volgens een ingewijde was partijvoorzitter Marnix van Rij ook aanwezig.