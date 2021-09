D66-bewindslieden 'getergd' en 'verdrietig' na vertrek Kaag

"Ik ben vooral getergd", zei demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) voorafgaand aan de ministerraad. Over het effect van de gang van zaken op de relatie met CU wilde hij nog geen voorspellingen doen. "Dat weet ik niet, daar gaan we het zo over hebben."

Minister van Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) is "verdrietig. Ze was een fantastische vrouw om mee samen te werken, ik ga haar missen in de ministerraad". Gevraagd of ze wrok voelt richting CU zegt ze dat ze "dat woord niet wil gebruiken. Maar er is natuurlijk wel iets gebeurd gisteren. Door een coalitiefractie is een motie van afkeuring tegen het kabinetsbeleid gesteund. Dat is nogal wat".

Wel vindt Van Engelshoven dat de coalitiepartijen moeten proberen "zo goed mogelijk zakelijk te blijven samenwerken".

Ollongren

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren vindt het "heel verdrietig en vervelend" dat Kaag is opgestapt. Hoe ze verder over CU denkt na de gebeurtenissen van donderdagavond hield ze voor zich. "Dat ga ik niet met u delen", zei ze tegen journalisten. Of er nog vertrouwen is tussen D66 en CU liet ze in het midden. "Ik ga niet vooruitlopen op wat we hier bespreken."

"Ik begrijp haar afwegingen heel goed", reageerde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) over Kaags besluit. Veel meer wilde hij niet kwijt. "Ik heb allerlei gevoelens erover, het is niet gedienstig om meer commentaar te geven." Kaag heeft hem en de andere D66'ers in het kabinet gevraagd aan te blijven, aldus Koolmees, die eraan toevoegde dat hij "geen aansporing nodig had om te blijven als minister".