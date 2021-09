Vooral jonge volwassenen laten zich nu prikken tegen corona

GGD GHOR Nederland ziet een ‘duidelijke verschuiving’ sinds de aankondiging dat mensen een coronatoegangsbewijs nodig hebben om naar bijvoorbeeld restaurants, cafés, bioscopen en theaters te kunnen gaan. ‘Dit is waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat deze groep zich meer zal willen begeven op plaatsen waar de coronapas straks nodig is’, aldus de koepel van GGD’en.

In de afgelopen dagen hebben gemiddeld ruim 14.000 mensen per dag een afspraak gemaakt voor een eerste vaccinatie. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorige week, toen er dagelijks gemiddeld 8360 eerste afspraken werden genoteerd. Bij 46 procent van die afspraken deze week gaat het om iemand tussen de 18 en 35. Vorige week was dit 38 procent. Bij de 12- tot en met 17-jarigen daalt het percentage juist. Vorige week vormden deze minderjarigen 36 procent van alle afspraken, de afgelopen dagen 27 procent. Het percentage 36-plussers bleef vrijwel gelijk.

Op meerdere vaccinatielocaties kunnen mensen zonder afspraak terecht voor een inenting. Deze week hebben gemiddeld bijna 5500 mensen per dag zo een vaccinatie gekregen, tegen iets meer dan 3500 per dag vorige week. Dat is een stijging van ruim 56 procent.

Bij de ‘vrije inloop’ is 42 procent tussen de 18 en 35, tegen 36 procent vorige week. Verder is 30 procent minderjarig, tegen 36 procent vorige week. En ook hier blijft het percentage 36-plussers gelijk.