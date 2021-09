Interpolis: meer ongelukken door toenemende verkeersdrukte

Nederlanders verwachten de komende tijd weer vaker de weg op te gaan dan eerder tijdens de coronapandemie. Ook denkt een groot deel weer meer in de file te zullen staan. Verzekeraar Interpolis waarschuwt voor meer drukte op de weg en ongelukken.

Daarbij kijkt een van de grootste schadeverzekeraars van het land vooral naar het potentiële gevaar op de weg vanuit jongeren van 18 tot en met 24 jaar. Een derde van hen geeft volgens Interpolis aan sinds de uitbraak van de pandemie harder te zijn gaan rijden (33 procent). Ook geeft ruim een kwart van de ondervraagden uit die leeftijdsgroep aan onzekerder te zijn geworden achter het stuur.

‘En in de leeftijd van 18 tot 24 jaar gebeurden al de meeste ongelukken, dus dat is voor ons zeker een doelgroep om in de gaten te houden’, aldus een woordvoerder van de verzekeraar. Dat meer dan een derde van de jongeren stress ervaart als ze achter het stuur stappen, helpt volgens Interpolis ook niet mee.

Volgens Interpolis, dat opdracht gaf voor het onderzoek onder 2000 Nederlanders, gaat 40 procent de komende tijd weer meer de weg op dan voor de zomer. Dat geldt voor zowel vervoer naar werk als voor privé-uitjes. 7 procent van de deelnemers denkt volgens Interpolis tijdens het rijden deel te kunnen nemen aan videovergaderingen. ‘Maar het is echt niet mogelijk om te videobellen en tegelijkertijd een auto te besturen’, zegt Interpolis, dat erop wijst dat bij 68 procent van de ongevallen afleiding een rol speelt.