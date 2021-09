Tesla-baas Elon Musk prijst Chinese autofabrikanten

Chinese automakers zijn de meest concurrerende in de wereld. Dat vindt althans Tesla-baas Elon Musk, die sprak op een onlineforum in China. Musk ging daarbij ook in op de beveiliging van gegevens en benadrukte het ‘grote potentieel’ van de Chinese markt voor elektrische auto’s.

Musk had een krap drie minuten durende videoboodschap ingesproken voor het World New Energy Vehicle Congress, dat plaatsvindt op het Zuid-Chinese eiland Hainan. Het gevlei van Musk komt op een moment dat Tesla onder vuur ligt in China. Het is de automaker er alles aan gelegen zijn reputatie te herstellen.

‘Ik heb veel respect voor de vele Chinese automakers’, aldus Musk. Volgens de Tesla-baas zijn de vele Chinese autobedrijven belangrijk voor het aanjagen van technologieën die elektrisch rijden mogelijk maken. In het bijzonder prees Musk de software die Chinese autoproducenten maken. Ook benadrukt Musk dat China goed duidelijk heeft wat de toekomst is als het gaat om elektrisch rijden.

Omvangrijke steun Peking

Tesla is vooralsnog de enige buitenlandse autoproducent die volledig eigenaar is van zijn lokale activiteiten in het land. De automaker ontving ook omvangrijke steun vanuit Peking voor de realisatie van zijn Chinese Tesla-fabriek.

De laatste tijd is de stemming rond Tesla in het land echter omgeslagen na een reeks tegenslagen. Zo was er een protest tijdens de autoshow van Shanghai vanwege malheur van de auto’s. Chinese autoriteiten maanden Tesla ook meer aandacht te schenken aan de veiligheid van de voertuigen. Ook moest het Amerikaanse bedrijf meer doen om het vertrouwen van consumenten te winnen. Verder kampte Tesla met een terugroepactie die de verkopen geen goed deden.

Chiptekorten

Ook de wereldwijde tekorten van chips raakten de productie van Tesla. De Chinese fabriek lag daardoor een paar dagen stil. Tesla heeft in China ook te maken met fellere concurrentie van lokale start-ups op het gebied van elektrisch rijden, waaronder Xpeng, Li Auto en Nio.

Musk beloofde in zijn videoboodschap verder dat Tesla zal samenwerken met autoriteiten in alle landen op het gebied van gegevensbeveiliging. Peking verzocht Tesla eerder om alle door zijn auto’s in China verzamelde gegevens ook lokaal op te slaan. Daarop beloofde Musk datacenters in het land op te zullen zetten.