FNV na peiling: zorgsector loopt leeg, medewerkers zijn op

Mensen die in de zorg werken, lopen op hun tandvlees, zegt vakbond FNV Zorg & Welzijn. Bijna twee op de vijf zorgmedewerkers hebben in de afgelopen anderhalf jaar collega’s zien vertrekken. En een op de vijf mensen overweegt zelf om de zorg te verlaten. Dat constateert de vakbond na een onderzoek onder 12.218 leden. De FNV voert de rondvraag elke twee jaar uit. De nieuwste versie is de eerste sinds het uitbreken van de coronapandemie.

Volgens de bond loopt de zorgsector leeg. ‘Zorgmedewerkers zijn op. Al voor de pandemie was de werkdruk enorm hoog en dat is door corona nog eens verergerd. Heel veel momenten om bij te tanken hadden veel werknemers dan ook niet’, verklaart FNV-bestuurder Bert de Haas. De vertrekkers werkten vooral in de jeugdzorg, in een verzorgingshuis of verpleeghuis, of in een academisch ziekenhuis.

Een op de drie zorgmedewerkers zegt meerdere keren per week met te weinig mensen op de werkvloer te staan. ‘Door het tekort aan personeel worden operaties afgezegd, afdelingen gesloten en nemen wachtlijsten zorgelijk toe’, aldus de FNV. Bovendien kunnen zorgmedewerkers minder verlof opnemen om af en toe even op adem te komen. Volgens de bond hebben maatregelen om het vele papierwerk tegen te gaan weinig effect gehad.

Toch zijn er ook pluspunten. Zo voelen zorgmedewerkers meer erkenning vanuit de samenleving. Dit willen ze volgens het FNV-rapport graag behouden wanneer de pandemie voorbij is.