Eerste rechtszaak om corona-debacle in wintersportoord Ischgl

In Oostenrijk begint vrijdag een eerste rechtszaak die samenhangt met de grote corona-uitbraak van vorig jaar in Ischgl, een wintersportplaats. De nabestaanden van een overleden coronapatiënt eisen een schadevergoeding van 100.000 euro van de landelijke overheid. Die verwijten ze nalatigheid.

In het ook onder Nederlanders populaire wintersportoord in Tirol ontstond in maart 2020 chaos toen bleek dat het coronavirus er om zich heen greep. Vakantiegangers vertrokken massaal en namen het virus mee naar hun thuislanden.

Onafhankelijke experts velden later een vernietigend oordeel over het optreden van de autoriteiten. Die hadden er beter aan gedaan mensen verspreid te laten vertrekken, concludeerde een onderzoekscommissie.

Het blijft niet bij de rechtszaak van vrijdag. Er beginnen alleen in september al meerdere processen. Consumentenvereniging VSV, die eisers vertegenwoordigt, sluit niet uit dat Oostenrijk uiteindelijk duizenden schadeclaims tegemoet kan zien.