Nationale Sportweek wil Nederland in beweging brengen

Het hele land in het teken van de sport. Dat is het doel van de Nationale Sportweek van NOC*NSF die vrijdag begint en duurt tot en met zondag 26 september. Gemeenten, sportbedrijven, sportbonden en sportclubs organiseren tien dagen lang sportieve activiteiten. De bedoeling is zoveel mogelijk mensen (weer) aan het sporten en bewegen te krijgen.