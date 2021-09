Omtzigt pleit voor een extraparlementair kabinet

De beste manier om uit de huidige formatieperikelen te komen is de instelling van een extraparlementair kabinet. Dat zei het bij het CDA opgestapte Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt in een interview met Nieuwsuur. Daarvoor moet wat Omtzigt betreft een aantal mensen van buiten worden aangetrokken om de problemen aan te pakken. ‘Want dat gebeurt op dit moment niet.’

Hij zei dat zo’n extraparlementair kabinet op afstand moet blijven en dat alle huidige politieke leiders het best in de Tweede Kamer kunnen plaatsnemen. ‘Dat is overigens het hoogste politieke ambt, maar dat vergeten ze wel eens.’

Een extraparlementair kabinet is een regering zonder gedetailleerd regeerakkoord. De ministers stellen een regeringsprogramma op, waarna de partijen in de Tweede Kamer al dan niet hun steun aan voorstellen verlenen.

Over het verloop van de pogingen een coalitie te vormen de afgelopen zes maanden is Omtzigt niet te spreken. Hij ziet nog niets van de beloofde nieuwe bestuurscultuur en constateert ook dat de woningnood en andere grote problemen blijven liggen. Hij noemt dat ‘pijnlijk’.

Vrijdag zal de ex-CDA’er, die zelfstandig verder gaat in de Tweede Kamer, zijn nieuwe plannen toelichten in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Woensdag maakte Omtzigt zijn herintrede in de Kamer nadat hij sinds mei met ziekteverlof was gegaan.