Reisbureauketen D-reizen begint eigen touroperator

D-reizen komt met een eigen touroperator, genaamd D-Holidays. De eerder dit jaar failliet verklaarde en later doorgestarte reisbureauketen was in het verleden puur agent van andere reisorganisaties zoals TUI, Neckermann en Oad. Maar vanaf volgende week heeft D-reizen ook reizen van het nieuwe huismerk in het aanbod.

Volgens het bedrijf heeft de komst van de eigen touroperator voordelen voor de consument. D-reizen zou zo beter zijn aanbod kunnen afstemmen op de wensen van klanten. Ook zou de keten zo de regie kunnen houden over bijvoorbeeld de prijs-kwaliteitverhouding. Bij zusterbedrijf Prijsvrij Vakanties komt al enkele jaren meer dan 70 procent van de geboekte vakanties voort uit zogeheten eigen productie, via $unmix. Voor D-reizen wordt ingezet op een vergelijkbare percentage.

Topman Marc van Deursen, die met Prijsvrij onderdelen van het oude D-reizen overnam na het faillissement, benadrukt dat de touroperator in minder dan twaalf weken uit de grond is gestampt. ‘Het is ongelofelijk knap hoe snel het team dit voor elkaar heeft gekregen’, zegt hij in een verklaring. Hij is ook positief over de toekomst van zijn bedrijf en rekent erop volgend jaar met winst te kunnen afsluiten. ‘Met het einde van de coronapandemie in zicht belooft 2022 een fantastisch mooi jaar te gaan worden.’

D-reizen werd begin april failliet verklaard. De onderneming was door de coronacrisis flink in financiële problemen gekomen. Prijsvrij gaf later aan aan verder te willen met zo’n 150 van de oorspronkelijke 285 reisbureaus en ongeveer 450 van de vroegere 1100 medewerkers. Maar Van Deursen moest na de deal met de curatoren zelf met bijvoorbeeld verhuurders van de winkelpanden in onderhandeling om filialen te kunnen voortzetten. De afwikkeling van het bankroet ging sowieso niet zonder slag of stoot. De voormalige bestuurders hadden de naam D-reizen in een bedrijfje geplaatst dat buiten de failliete groep viel. Pas na ingrijpen van de curatoren werd dit teruggedraaid. Ook speelde er over de merkrechten nog een rechtszaak tussen de curatoren en de oude directie.