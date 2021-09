Rutte: Kaag nog gevraagd aan te blijven als minister

Mark Rutte heeft geprobeerd Sigrid Kaag te behouden voor het kabinet. Dat zei de demissionair premier na een stemming in de Tweede Kamer die voor Kaag aanleiding was om terug te treden als minister van Buitenlandse Zaken. Kaag weigerde op haar besluit terug te komen, aldus Rutte. ‘Ik kan daar alleen maar met respect kennis van nemen.’

Een uur voor ze terugtrad, liet Kaag aan de demissionair premier weten dat ze van plan was terug te treden, mocht de Kamer een motie van afkeuring aannemen die eerder was ingediend. Toen dat dankzij de steun van coalitiepartij ChristenUnie ook gebeurde, maakte ze bekend dat ze haar ontslag zou indienen.

‘Ik vind het echt verschrikkelijk’, liet Rutte weten. ‘Nederland had aan haar een hele goede, vooraanstaande, wereldwijd gerespecteerde minister van Buitenlandse Zaken. Dus ook voor Nederland is dit echt een verlies.’ Volgens hem verlopen de formatiegesprekken met D66 weliswaar moeizaam, maar is de samenwerking in het kabinet altijd goed verlopen.