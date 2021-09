President Macron onthult ingepakte Arc de Triomphe

Het project ‘L’Arc de Triomphe, Wrapped’ zou vorig jaar al getoond worden, maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. De boog blijft tot 3 oktober verhuld. Volgens Macron is het monument ‘opnieuw uitgevonden’.

Het team van Christo en de Franse monumentenzorg hadden voor het inpakken van het iconische gebouw 25.000 vierkante meter recyclebaar polypropyleen stof en 3000 meter touw en kabel nodig.

Christo

De Bulgaars-Amerikaanse verpakkingskunstenaar Christo pakte in 1985 al de Pont Neuf in Parijs in met zijn in 2009 overleden vrouw Jeanne-Claude. Hun eerste plannen voor het inpakken van de Arc stammen uit 1962.

Meer dan duizend arbeiders, ingenieurs en klimmers hebben bijgedragen aan de verpakking van de Arc. Het paar heeft de kosten, 14 miljoen euro, zelf gefinancierd, onder meer door de verkoop van schetsen, collages en plannen. Christo’s droom was de Arc om te toveren in ‘een levend object, gestimuleerd door de wind en het licht reflecterend’.

De triomfboog werd begin 19e eeuw in opdracht van keizer Napoleon I gebouwd om zijn overwinningen te verheerlijken.