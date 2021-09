Faeröer gaan dolfijnenjacht herzien na ophef over megavangst

De jacht op de zeezoogdieren is traditie op de 50.000 inwoners tellende archipel in de Atlantische Oceaan. Die staat bekend als ‘grindadráp’. Dat daarbij afgelopen zondag zo’n 1420 dolfijnen zijn gedood is wel uitzonderlijk, erkent ook de regering. Dat zijn er ruim twee keer meer dan in heel 2020.

De megavangst zorgde voor veel ophef. Op videobeelden was te zien hoe het strand vol lag met de grote dieren. Non-profitorganisatie Sea Shepherd sprak over barbaarse toestanden. Het gaat volgens de organisatie vermoedelijk om de dodelijkstee jachtpartij in de geschiedenis van de eilandengroep.

Premier Bardur a Steig Nielsen van de Faeröer, die een zelfstandige status hebben binnen het koninkrijk Denemarken, reageerde donderdag op de commotie. Hij zei dat nog eens gekeken gaat worden wat voor rol de jacht moet hebben binnen zijn samenleving. De premier beklemtoonde wel dat de jachtpraktijk duurzaam is en dat de dieren niet met uitsterven worden bedreigd.