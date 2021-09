Rutte vindt door de Kamer gewenste terrasuitzondering onpraktisch

Een uitzondering voor bijvoorbeeld terrassen zou het moeilijker maken om coronatoegangsbewijzen handhaafbaar te maken. Daarom ziet het kabinet weinig in zo’n uitzondering, zei premier Mark Rutte donderdag in debat met de Kamer. Maar een meerderheid van het parlement wil zo’n uitzondering wel.

De brede invoering van coronatoegangsbewijzen in onder meer de horeca is een van de maatregelen die Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdag aankondigden om de samenleving verder open te kunnen stellen. Een meerderheid van PvdA, VVD, D66, CDA en ChristenUnie vindt dat er een uitzondering voor terrassen moet komen, aangezien de kans op verspreiding van het virus in de buitenlucht gering is. Zij hebben al een motie geschreven om dit te regelen.

Maar volgens Rutte maakt dat het gebruik van het toegangsbewijs in de horeca alleen maar moeilijker. Wat doe je dan bijvoorbeeld met mensen die op het terras zitten, maar binnen van het toilet gebruik willen maken, vroeg Rutte aan de Kamer. Of wat gebeurt er als het gaat regenen en mensen naar binnen rennen om te schuilen. ‘En ook voor de handhavers wordt het niet makkelijker als we weer onderdelen gaan snijden uit een eenduidig pakket’, aldus de premier.

Per 25 september zijn coronatoegangsbewijzen verplicht in de horeca, vooralsnog ook op de terrassen dus. Bezoekers kunnen een toegangsbewijs krijgen als ze volledig zijn gevaccineerd, zijn hersteld van corona of een recente negatieve test hebben. Over het uitzonderen van terrassen wordt donderdagavond laat gestemd.