Scholt Energy schrapt plan voor beursgang in Amsterdam

Scholt Energy is een energieleverancier die gas en stroom levert aan zakelijke klanten. Topman Rob van Gennip zei onlangs nog dat Scholt Energy door de beursgang waarschijnlijk meer bekendheid zou krijgen. In een verklaring geeft hij nu aan het erg jammer te vinden dat zijn bedrijf toch niet naar het Damrak gaat. ‘Helaas was dit voor ons niet het goede moment.’ Het komt vaker voor dat bedrijven op het laatste moment afzien van een gang naar de beurs. Soms proberen ze het dan later nog een keer.

Scholt Energy werd in 2003 opgericht door Jan Scholt en bleef tot 2016 een familiebedrijf. Toen kocht de Nederlandse investeerder Waterland een meerderheidsaandeel. Ook bij Waterland klinkt nu teleurstelling. De investeerder geeft aan dat er achter de schermen hard aan de plannen was gewerkt. Maar Waterland zegt ook graag betrokken te blijven bij Scholt Energy en vol vertrouwen naar de toekomst te kijken. Scholt Energy is actief in thuismarkt Nederland en ook in Duitsland, België en Oostenrijk.