Winnaars PrinsjesBoekenprijs en PrinsjesPodcastprijs bekend

Financieel journalist Hans de Geus heeft donderdag de PrinsjesBoekenprijs gewonnen en politiek journalisten Joost Vullings en Xander van der Wulp de PrinsjesPodcastprijs. Dit zijn prijzen voor het beste politieke boek en de beste politieke podcast van het afgelopen parlementaire jaar. De uitreiking is gehouden in de plenaire zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.