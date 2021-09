Containervervoerder Maersk verhoogt winstverwachting opnieuw

Het zijn gouden tijden voor de wereldwijde scheepvaart. De sector verdient volgens recent onderzoek het meeste geld sinds 2008 door een combinatie van een stijgende vraag naar goederen en een mondiale leveringsketen die bezwijkt onder het gewicht van de coronapandemie waardoor vrachtprijzen door het dak gaan. Momenteel kost het omgerekend meer dan 12.000 euro om een container van China naar Europa te vervoeren, kwam onlangs uit een peiling naar voren. Daarmee zijn de transportprijzen van veel spullen in een jaar tijd met meer dan 500 procent gestegen.

De prijsstijging was voor Maersk vorige maand al reden de winstraming voor dit jaar met bijna 5 miljard dollar te verhogen. Het Deense bedrijf schroeft de verwachting voor de winst voor aftrek van onder meer belastingen nu verder op, van tussen de 18 miljard en 19,5 miljard dollar naar tussen de 22 miljard en 23 miljard dollar. Omgerekend gaat het om een bedrag tot bijna 20 miljard euro.

De oorzaken van de hausse voor het zeetransport zijn tweeledig. Zo is er door de economische heropleving na de coronacrisis een toenemende vraag naar goederen en grondstoffen. Daarnaast blijft het virus de mondiale bevoorradingsketen verstoren door bijvoorbeeld sluitingen van terminals en congesties in havens waardoor er minder goederen over zee kunnen worden vervoerd.