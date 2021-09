World Economic Forum volgend jaar weer in Davos

Het World Economic Forum (WEF) wordt in januari 2022 weer in het Zwitserse Davos gehouden. Dat heeft de organisatie achter de internationale topbijeenkomst aangekondigd. De top ging dit jaar niet door vanwege de aanhoudende coronapandemie. De bijeenkomst zal zich onder meer richten op het gebruik van de nieuwste technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en robotica en op inclusiviteit op het werk.

Als alternatief voor het WEF was er begin dit jaar wel een virtuele bijeenkomst, de Davos Agenda. Al tientallen jaren komen regeringsleiders, topbestuurders uit het bedrijfsleven en politici aan het begin van het jaar in het Davos bijeen.

Het Zwitserse skioord werd elke winter een week overgenomen door de mondiale politieke en bedrijfselite. Alleen in 2002, in de nasleep van de terroristische aanslagen in New York, verhuisde het circus uit solidariteit voor een keer naar die Amerikaanse miljoenenstad.