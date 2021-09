Iran keurt Nederlands Janssen-vaccin goed

Iran heeft het coronavaccin goedgekeurd van het Nederlandse Janssen. Dat zei het hoofd van de Iraanse medicijnwaakhond IFDA, die donderdag ook bekendmaakte dat het Russische ‘Spoetnik Light’ in gebruik kan worden genomen.

Iran heeft ruim 5 miljoen coronabesmettingen en 116.000 sterfgevallen gemeld en behoort daarmee tot de zwaarst getroffen landen ter wereld. De nieuwe Iraanse regering van hardliner Ebrahim Raisi staat onder druk om meer vaccins te regelen om de uitbraak onder controle te krijgen.

De Iraanse geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei verbood eerder dit jaar de import van coronavaccins uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Hij noemde die landen ‘onbetrouwbaar’. Khamenei verduidelijkte later dat de maatregel betrekking had op vaccins die worden geproduceerd in de twee landen.

Importverbod

Het is onduidelijk wat dat importverbod betekent voor de invoer van het vaccin van Janssen, dat deel uitmaakt van de Amerikaanse Johnson & Johnson-groep. IFDA-topman Mohammad Reza Shanehsaz zou daar verder niet over hebben gesproken tegenover Iraanse media.

Iran heeft volgens officiële cijfers ongeveer 13 miljoen van de 83 miljoen inwoners volledig gevaccineerd. Het land gebruikt allerlei buitenlandse vaccins, waaronder het Russische Spoetnik-V, het Indiase Covaxin en het eigen COVIran Barekat. Ook wordt een versie van het AstraZeneca-vaccin gebruikt die niet in het Verenigd Koninkrijk wordt geproduceerd.