Wall Street vlak na cijfers uitkeringen en winkelverkopen VS

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag zonder grote koersbewegingen geopend, na de koerswinsten van een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar cijfers over de uitkeringsaanvragen en winkelverkopen in de Verenigde Staten. Die gegevens kunnen meer inzage geven in de staat van de Amerikaanse economie en de impact van de Delta-variant van het coronavirus op het economisch herstel van de crisis.

De detailhandelsverkopen stegen in augustus met 0,7 procent op maandbasis, terwijl door economen juist op een daling was gerekend. Consumenten in de VS lijken zich niet van de wijs te laten brengen door de opmars van de Delta-variant en gaven meer uit in winkels. De consumentenbestedingen vormen het grootste deel van de Amerikaanse economie.

De wekelijkse aanvragen voor een WW-uitkering gingen ook omhoog, naar 332.000. Dat heeft onder meer te maken met gestegen aanvragen in de staat Louisiana door de nasleep van de orkaan Ida waardoor veel bedrijven tijdelijk dicht moesten.

Casino’s

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een min van 0,1 procent op 34.777 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 4484 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,4 procent omlaag tot 15.102 punten.

De casinobedrijven bleven in de schijnwerpers staan vanwege de vrees voor strengere regels in het Chinese gokparadijs Macau. Wynn Resorts en Las Vegas Sands die casino’s hebben op het schiereiland gingen tot meer dan 3 procent omlaag. De afgelopen handelsdagen werden al forse koersverliezen geleden door die bedrijven. JPMorgan Chase kwam bovendien met een verlaging van het beleggingsadvies voor die aandelen vanwege alle onzekerheid rond Macau.

Elektrische auto’s

De maker van vleesvervangers Beyond Meat kreeg een afwaardering van Piper Sandler en leverde bijna 4 procent in. Volgens de zakenbank zijn de verwachtingen rond de strategie van het bedrijf om producten in supermarkten te verkopen aan de hoge kant en kan de omzet in de tweede jaarhelft tegenvallen.

Maaltijdbezorger DoorDash won juist bijna 5 procent dankzij een koopadvies van Bank of America. De bank is positief gestemd over de groeimogelijkheden van DoorDash. Bank of America verlaagde wel de adviezen voor de bouwers van elektrische auto’s Fisker en Lordstown Motors die daarop tot zo’n 5 procent verloren. Volgens de analisten neemt de concurrentie op die markt steeds sterker toe.