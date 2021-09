Gevaccineerde die positief test behoudt coronabewijs nog steeds

Een Nederlands coronabewijs blijft nog altijd geldig als iemand die volledig is gevaccineerd bij de GGD toch positief test op het virus. Anders dan de Belgische overheid, die donderdag aankondigde dat de app voor coronabewijzen wordt aangepast om dit onmogelijk te maken, ziet het ministerie van Volksgezondheid geen mogelijkheden om daar verandering in te brengen. ‘Het is wat het is’, zegt een woordvoerder van het departement.