Arbodiensten zien afname van ziekteverzuim in augustus

Het ziekteverzuim is in augustus gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Er was sprake van een vakantie-effect, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. ‘Mensen rustten uit, laadden zich op en meldden zich minder ziek’, schrijven ze in een toelichting. Toch blijft het verzuimpercentage door de coronapandemie hoger dan normaal.

Volgens de arbodiensten daalde het gemiddelde verzuim in augustus naar 3,9 procent, tegen 4,2 procent een maand eerder. In juli daalde het verzuim ondanks de zomervakantie niet, door het hoge aantal coronabesmettingen. ‘In augustus kantelde dit en ontvingen we minder nieuwe ziekmeldingen die met corona te maken hadden’, zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. ‘Ook waren door de vakantie minder mensen aan het werk en is deze periode voor mensen die wel werken vaak rustiger.’

Het verzuimpercentage van 3,9 procent is nog wel hoger dan voor de coronapandemie. In 2019 was het percentage nog 3,5 procent in augustus. Dat komt volgens Penders onder meer door de langdurende klachten die sommige mensen overhouden aan een corona-infectie, de zogenoemde long-COVID.

ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van de HumanTotalCare-groep en gezamenlijk werkzaam voor zo’n miljoen werkenden, verwachten dat het ziekteverzuim in september weer zal stijgen. Dat komt doordat het seizoen verandert en mensen weer vaker binnen en dichter op elkaar zullen zitten. ‘Ook na de versoepeling van de maatregelen, is het belangrijk dat werkgevers en werknemers gezamenlijk hun verantwoordelijkheid blijven nemen’, zegt Penders. ‘Werk dus thuis als het kan en ga alleen naar het werk als het nodig is.’