Kamer voelt voor uitzondering toegangsbewijs op terrassen

Een Kamermeerderheid heeft bezwaren tegen verplichte coronatoegangsbewijzen op terrassen. Coalitiepartijen VVD, D66 en CDA vroegen zich tijdens een debat over corona af of er geen uitzondering moet worden gemaakt op de brede inzet van toegangsbewijzen. Ook de PvdA is tegen.

De partijen wijzen erop dat het virus minder snel verspreidt in de buitenlucht. Volgens D66-Kamerlid Jan Paternotte zorgt de maatregel voor verwarring. ‘Je krijgt de discussie waarom het niet hoeft in het park maar wel op het terras.’ De partijen willen van het kabinet weten wat de gedachte is achter het controleren van toegangsbewijzen op terrassen.

Per 25 september zijn coronatoegangsbewijzen verplicht in de horeca, vooralsnog ook op de terrassen dus. Bezoekers kunnen een toegangsbewijs krijgen als ze volledig zijn gevaccineerd, zijn hersteld van corona of zich negatief hebben laten testen.