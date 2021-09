Bloomberg: China pakt miners cryptomunten harder aan

China voert de strijd tegen het ‘minen’ van cryptomunten zoals bitcoins verder op. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg zijn in meerdere provincies verscherpte inspecties uitgevoerd naar mensen die zich bezighouden met de productie van digitale munten. Vooral het hoge energieverbruik door het minen is een bron van zorg voor de Chinese autoriteiten, zeker nu het winterseizoen eraan komt. Een groot deel van de computers in de wereld die bezig zijn met minen staat in China.

Volgens de ingewijden werden doorzoekingen gedaan op hogescholen, onderzoeksinstituten en datacenters. China is al langer bezig het minen van cryptomunten aan banden te leggen, onder meer in de regio Binnen-Mongolië, waar energie goedkoop is en veel miners waren te vinden. Vanwege die hardere aanpak proberen miners nu op allerlei manieren door te gaan, bijvoorbeeld door zich voor te doen als onderzoekers of steeds van locatie te wisselen met ook minder computers, waardoor pieken in stroomverbruik minder opvallen.

China heeft gezegd dat het hoge energieverbruik voor de complexe rekensommen waarmee nieuwe bitcoins worden toegevoegd, haaks staat op de duurzame ambities van het land. Ook zijn cryptomunten volgens Peking een gevaar voor de financiële stabiliteit en worden ze vaak gebruikt voor criminele activiteiten. De overheid heeft grote banken en betalingsdienstverleners verboden actief te zijn met de handel in digitale munten en diensten voor transacties met crypto’s. Veel miners zouden China inmiddels zijn ontvlucht.