EU niet ingelicht over veiligheidspact VS, VK en Australië

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië hebben de Europese Unie niet verteld dat ze werkten aan een nieuwe militaire alliantie. De Europese Commissie heeft de drie landen om uitleg gevraagd over het veiligheidspact, dat ze woensdag sloten, en gaat met de EU-landen overleggen over de gevolgen.

De aankondiging van het pact sloeg in Brussel in als een bom. De EU zoekt de laatste tijd óók nauwere samenwerking met Australië en andere landen rond de Stille en Indische Oceaan, om het opkomende China weerwerk te kunnen bieden. Uitgerekend enkele uren voor de bekendmaking van de drie landen had commissievoorzitter Ursula von der Leyen plannen daartoe uit de doeken gedaan in haar jaarlijkse ‘troonrede’.

Maar het nieuwe Angelsaksische bondgenootschap ‘heeft geen gevolgen voor de betrekkingen’ met de VS, het VK en Australië, bezweert de commissie. ‘Of het nu het buitenlandbeleid is, de handel of wat dan ook.’

Een commissiewoordvoerder wil niet ingaan op vragen over de gevolgen van de gang van zaken voor het vertrouwen van Brussel in Washington, Londen en Canberra. De EU voelde zich ook al overvallen door andere recente Amerikaanse stappen, bijvoorbeeld bij de aftocht uit Afghanistan.