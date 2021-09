Meer dan 1 miljard Chinezen volledig ingeënt tegen Covid-19

China, dat ongeveer 1,4 miljard inwoners heeft, begon bijna tien maanden geleden met vaccineren. Daarbij wordt nu gebruik wordt gemaakt van zeven verschillende vaccins die in eigen land zijn geproduceerd. Door de extra besmettelijke Delta-variant zijn er twijfels over de effectiviteit van de vaccins en de grens voor groepsimmuniteit.

Risicogroepen krijgen momenteel een extra prik, het zogeheten boostershot, toegediend. Het gaat dan bijvoorbeeld om 60-plussers. Er zijn ook twee vaccins beschikbaar voor kinderen van drie jaar en ouder, maar voorlopig worden alleen kinderen vanaf twaalf jaar ingeënt. Van de kinderen van twaalf tot en met zeventien jaar zijn ruim negen op de tien volledig gevaccineerd.

Maatregelen

Het Aziatische land hanteert strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Reizen naar China is al sinds het begin van de pandemie vrijwel onmogelijk. Een ander voorbeeld is het rigoureuze testbeleid. Er worden soms massaal coronatesten uitgevoerd, zoals nu vanwege een uitbraak het geval is in twee miljoenensteden in de provincie Fujian.

Het coronavirus werd eind 2019 voor het eerst vastgesteld in de Chinese stad Wuhan. Vervolgens werd het longvirus ook in andere landen ontdekt. Waar en hoe het virus precies is ontstaan, is nog altijd niet duidelijk. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil in China voor de tweede keer onderzoek doen naar de oorsprong, maar dat ziet China niet zitten.