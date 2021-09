Lhbt-jongeren vaker gepest door schoolpersoneel

‘Het is het eerste onderzoek met landelijk representatieve gegevens over de ervaringen met pestgedrag van lhbt-scholieren in Nederland’, aldus onderzoeker Tessa Kaufman. De bevindingen van de onderzoekers zijn onlangs verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Adolescent Health.

Aan het onderzoek van Kaufman en haar Groningse collega Laura Baams deden bijna 30.000 jongeren mee, verspreid over 136 middelbare scholen in Nederland. ‘We constateren dat lhbt-jongeren vaker worden gepest door leerkrachten of andere medewerkers van de school. Dit pesten gebeurde vaker op locaties waar weinig supervisie aanwezig is. Denk aan kleedkamers, toiletten, de fietsenkelder, de parkeerplaats en online’, stelt Kaufman.

Veilig melden

Volgens haar moeten scholen meer doen om dit pestgedrag te voorkomen. ‘Bijvoorbeeld om de ervaringen van lhbt-jongeren beter in de gaten te houden. Zo kunnen scholen duidelijker informatie verschaffen. Het liefst ook al aan het begin van het schooljaar, zodat iedereen weet waar je ervaringen met pesten veilig en eventueel anoniem kan melden. Zo wordt de school hopelijk een veilige school voor iedereen’, aldus Kaufman’, die erop wijst dat op 27 september de Week tegen Pesten begint.

‘Ik schrik hiervan’, laat demissionair onderwijsminister Arie Slob weten. ‘Onacceptabel als leraren leerlingen pesten. Altijd. Dus ook als dat op basis van seksuele oriëntatie is.’ Zijn collega Ingrid van Engelshoven noemt de uitkomsten van het onderzoek ‘verontrustend en ontzettend fout. Docenten moeten zorgen voor een veilige school, wie je ook bent’. De twee bewindslieden gaan in gesprek met jongeren, leraren en schoolbesturen om wat aan het probleem te doen.