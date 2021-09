Zonneautomaker Lightyear haalt weer miljoenen op

Eerder dit jaar maakte Lightyear al bekend 40 miljoen euro te hebben opgehaald in een investeringsronde. Ook was er een samenwerkingsverband met SHV, het bedrijf van de familie Fentener van Vlissingen.

Lightyear gaat het geld gebruiken om de activiteiten uit te breiden. Zo kijkt de start-up naar nieuwe kantoor- en ontwikkellocaties in Amsterdam en Utrecht, maar ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Lightyear verwacht zijn eerste model, de Lightyear One, volgend jaar op de markt te brengen. Lightyear maakte al afspraken met het Finse Valmet, een bedrijf dat voor andere automerken voertuigen bouwt, over de productie. Lightyear zelf gaat de zonnedaken produceren.

Voor zijn eerste massamodel dat in 2024 op de markt moet komen, kijkt Lightyear nog naar financieringsmogelijkheden. Dat kan door middel van het aantrekken van verdere investeringen zijn, maar ook door een beursgang.