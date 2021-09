Blik beleggers gericht op Amerikaanse uitkeringsaanvragen

Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken donderdag vooral uit naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten. De aanvragen zijn van belang aangezien de werkgelegenheid een belangrijke rol speelt in het rentebeleid van de Federal Reserve. Ook wordt gelet op de Amerikaanse winkelverkopen, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. De hoofdindex wist woensdag voor het eerst in de geschiedenis kortstondig tot boven de 800-puntengrens te stijgen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten openen na de hogere slotstanden op Wall Street.

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten donderdag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 0,6 procent in de min. Vooral de Japanse chipbedrijven werden van de hand gedaan na de recente rally. Ook bleek dat de groei van de Japanse export in augustus is afgezwakt ten opzichte van een maand eerder. In Hongkong stonden de casinobedrijven opnieuw onder druk door de vrees voor strengere regels in het Chinese gokparadijs Macau. De Hang Seng-index noteerde tussentijds 2 procent in de min.

Unilever

Op het Damrak zal het aandeel Unilever mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Deutsche Bank schroefden hun aanbeveling voor het levensmiddelenconcern terug. Ook verhoogde Deutsche Bank het koersdoel voor speciaalchemieconcern DSM.

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore liet weten de projectfinanciering van het drijvend olieproductieplatform (FPSO) Sepetiba, ter waarde van 1,6 miljard dollar, te hebben afgerond. Een consortium van dertien internationale banken droeg bij aan de financiering.

Alumexx

Alumexx kwam woensdag na de slotbel nog met resultaten. De fabrikant van ladders en steigers zag de omzet en winst in de eerste jaarhelft flink stijgen. Het bedrijf verwacht dat de omzet in de tweede jaarhelft zal blijven groeien. Alumexx zit sinds vorig jaar al op het strafbankje van beursbedrijf Euronext, omdat er geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden met betrekking tot de jaarrekening van 2019. Het bedrijf zegt zich maximaal te blijven inzetten tot het vinden van een accountant voor de controle.

De euro was 1,1804 dollar waard tegen 1,1813 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 72,68 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent meer, op 75,56 dollar per vat.