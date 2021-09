Geen bezwaar van toezichthouder tegen nachttreinen Arriva

Arriva wil per 16 december 2022 eens per week, in de nacht van vrijdag op zaterdag, treinen laten rijden van Groningen en Maastricht naar Schiphol. Ook wil de vervoerder op werkdagen een rechtstreekse verbinding maken tussen Zutphen en Amersfoort.

De ACM zag geen grote economische verstoringen op het hoofdrailnet, waar nu vrijwel uitsluitend de NS op rijdt. Op een paar korte stoptreinverbindingen na heeft de NS het exclusieve recht daartoe.

Winstgevendheid

Volgens de ACM wordt de winstgevendheid van de NS ‘slechts in zeer beperkte mate geraakt’ door het plan van Arriva. De kosten voor het ministerie van Infrastructuur nemen bovendien niet toe, schrijft demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom heeft Arriva ‘het economische recht om de gemelde diensten te exploiteren’. De staatssecretaris staat positief tegenover het voornemen van Arriva.

Volgens Van Weyenberg is het nog te vroeg om te zeggen of Arriva zowel de nachttrein als de verbinding tussen Zutphen en Amersfoort mag exploiteren. Spoorbeheerder ProRail verdeelt de beschikbare capaciteit op het spoor en dat gebeurt pas in het voorjaar van 2022.