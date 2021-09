Verkoop nieuwe auto’s EU flink gedaald in zomermaanden

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is in de zomermaanden juli en augustus behoorlijk gedaald. In de voorgaande maanden steeg de verkoop juist nog sterk, aldus de Europese autobranchevereniging ACEA.

Volgens ACEA nam in juli de verkoop op jaarbasis met ruim 23 procent af en in augustus met 19 procent. In beide maanden daalde de verkoop in de grote EU-automarkten Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Voor Nederland ging het respectievelijk om dalingen van ruim 22 en meer dan 17 procent.

Waarschijnlijk speelt het gebrek aan computerchips in de auto-industrie een rol bij de gedaalde verkoop van nieuwe auto’s. Vanwege die chiptekorten hebben autobouwers fabrieken moeten stilleggen, waardoor er minder nieuwe auto’s snel beschikbaar zijn. Mensen kiezen daardoor vaker voor een tweedehands.

Over de eerste acht maanden van dit jaar is de verkoop in de EU wel gestegen, met 11 procent tot 6,8 miljoen nieuwe auto’s in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. In Nederland werd sinds begin dit jaar een min opgetekend van 3,4 procent op 211.569 nieuwe auto’s.