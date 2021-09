Huis van drugsbaas ‘El Chapo’ verloot door Mexicaanse regering

De Mexicaanse regering heeft woensdag het huis verloot van waaruit drugsbaron Joaquin Guzman, beter bekend als ‘El Chapo’, in 2014 op spectaculaire wijze wist te vluchten voor de autoriteiten. Wie er met de ‘jackpot’ vandoor is gegaan is door de Mexicaanse autoriteiten niet bekendgemaakt.

De woning, die ligt in de hoofdstad Culiacán van de noordwestelijke staat Sinaloa, is volgens de website van de Nationale Loterij 3,6 miljoen peso (155.000 euro) waard. De Mexicaanse regering had meerdere keren geprobeerd de woning te veilen, maar dat liep op niets uit.

Er werden woensdag ruim twintig eigendommen verloot, het ging vooral om in beslag genomen woningen van opgepakte misdadigers. De totale prijzenpot bedroeg 10,5 miljoen euro.

El Chapo wist in 2014 via een ondergrondse tunnel uit het gebouw te ontsnappen. Hij werd meerdere keren aangehouden en in de gevangenis gezet, maar ook daaruit wist de machtigste drugshandelaar ter wereld uit te breken.

In 2016 werd hij opnieuw gearresteerd en uitgeleverd aan de Verenigde Staten. In 2019 volgde een veroordeling tot levenslang en sindsdien zit hij zijn straf uit in de zwaarbeveiligde gevangenis van Colorado.