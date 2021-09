Rutte heeft 'diepe spijt' dat niet iedereen uit Kabul is gehaald

"Diepe spijt" heeft demissionair premier Mark Rutte over het feit dat het niet gelukt is om iedereen uit Afghanistan te evacueren. Dat zei hij tijdens een urenlang debat in de Tweede Kamer over de evacuatieoperatie. Honderden mensen konden niet mee met vliegtuigen van Defensie vorige maand.

Volgens de premier is het door verkeerde inschattingen niet gelukt om alle Nederlanders en tolken te evacueren. "Ik vind het verschrikkelijk." Eerder betuigde minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken ook al spijt dat er fouten zijn gemaakt in aanloop naar en tijdens de evacuatie.