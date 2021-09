VS breiden nieuw economisch hulppakket uit naar Groenland

De Verenigde Staten zijn een nieuw economisch hulppakket voor Groenland overeengekomen. De VS willen de banden met het grootste eiland ter wereld aanhalen. Ook wordt als onderdeel van de overeenkomst de militaire aanwezigheid in het Noordpoolgebied versterkt.

Washington heeft een militaire basis op Groenland, maar besteedde twee decennia lang weinig aandacht aan het Noordpoolgebied. Dat veranderde in 2019 toen het probeerde Russische en Chinese commerciële en militaire inmenging in de regio tegen te gaan.

Het woensdag aangekondigde steunpakket van USAid ter waarde van 10 miljoen dollar (8,5 miljoen euro) is vooral gericht op de ontwikkeling van de Groenlandse mijnbouwsector, toerisme en onderwijs. ‘Dit is geen groot bedrag, maar symbolisch is het zeer belangrijk,’ zei de minister van Industrie en Buitenlandse Zaken van Groenland, Pele Broberg.

Kritiek

Het bedrag komt bovenop een pakket van 12,1 miljoen dollar dat vorig jaar door Washington werd aangekondigd. Dit pakket zorgde voor kritiek uit Kopenhagen omdat het verdeeldheid zou zaaien tussen Groenland en Denemarken. Het eiland is een voormalige kolonie en nu autonoom Deens grondgebied.

Op Groenland wonen maar 57.000 mensen. Het eiland is evenwel rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Voormalig president van de VS Donald Trump probeerde het eiland in 2019 te kopen. Vorig jaar opende de Verenigde Staten ook een consulaat in Groenland.

Groenland koos in april een nieuwe regering. Die heeft toegezegd een groot door China gesteund project voor de winning van zeldzame aardmetalen te zullen stopzetten omdat het radioactief uranium bevat. Het project werd gezien als een potentiële spelbreker voor de piepkleine economie van het land.

Visserij

De economie van Groenland is sterk afhankelijk van de visserij. Daarnaast krijgt het land jaarlijks voor circa 600 miljoen dollar aan subsidies uit Denemarken. Sommigen zien de relatie met Denemarken als een obstakel voor economische ontwikkeling.

‘We krijgen niet de steun van Denemarken die we nodig hebben om te kunnen gedijen. Dus proberen we nu onze eigen weg te gaan, zonder Denemarken, en we beginnen klein’, aldus Broberg.