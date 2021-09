VS ontwikkelen nieuw systeem voor internationale reizen

Nu nog zijn de VS voor een groot deel van de wereldbevolking ontoegankelijk vanwege de pandemie. De regering-Biden is niet van plan om onmiddellijk reisbeperkingen te versoepelen. Een woordvoerder van het Witte Huis verwees daarbij naar het oplopend aantal coronabesmettingen met de Delta-variant van het virus in de VS en over de hele wereld.

Begin augustus kwamen al berichten naar buiten dat het Witte Huis inreisvereisten aan het ontwikkelen was voor vaccins die voor bijna alle buitenlandse bezoekers zouden kunnen gelden. Het Witte Huis bevestigde eerder dat het overweegt vaccins verplicht te stellen voor internationale bezoekers.

Volgens de zegsman moet het Amerikaanse volk erop kunnen vertrouwen dat het nieuwe systeem voor internationale reizen veilig is als er meer reizigers worden binnengelaten. Vooralsnog verhindert de piek in het aantal coronagevallen het opheffen van de reisbeperkingen. Niet duidelijk is wanneer de regering de beperkingen zou kunnen versoepelen.

Vanuit Nederland en andere Europese landen zijn zakenreizen en toeristische reizen naar de VS niet toegestaan. Het land is door het coronavirus een zeer hoog risicogebied.