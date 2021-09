SP en DENK: ambtenaren niet inschakelen voor privékwesties

SP en DENK zijn het er niet mee eens dat bewindspersonen hun ambtenaren inschakelen om te helpen bij een privékwestie. Ze reageren daarmee op een artikel in NRC waarin staat dat staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) onder anderen zijn ambtenaren heeft ingezet toen hij vorig jaar van NRC en De Limburger vragen kreeg over een grondaankoop in 2010 in zijn woonplaats. Hij zou hierbij bevoordeeld zijn.