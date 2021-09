Maaltijdbezorger DoorDash klaagt New York nogmaals aan

Maaltijdbezorger DoorDash heeft voor de tweede keer in korte tijd de stad New York aangeklaagd. Het bedrijf is het ditmaal niet eens met de nieuwe wet die maaltijdbezorgers verplicht om klantgegevens te delen met restaurants. Daarmee zou volgens DoorDash de privacy van klanten worden geschonden. Ook zou het delen van oneerlijke concurrentie in de hand werken.

DoorDash heeft vorige week samen met branchegenoten Uber Eats en Grubhub, onderdeel van het in Amsterdam genoteerde Just Eat Takeaway, de stad New York ook al aangeklaagd over een aparte wet over het aftoppen van de commissies die maaltijdbezorgbedrijven mogen opleggen aan restaurants.

De stad New York heeft sinds het begin van de coronacrisis geprobeerd om restaurants te helpen die hadden geklaagd over de kosten van voedselbezorgingsapps die opliepen tot 30 procent. Kort na het begin van de pandemie legde de dichtstbevolkte stad van de Verenigde Staten tijdelijke tariefplafonds van 5 procent en 15 procent op aan voedselbezorgingsapps. Die bedrijven hoopten dat deze zouden eindigen wanneer restaurants weer normaal konden draaien.

De plafonds kostten DoorDash, Grubhub en Uber Eats tot juli honderden miljoenen dollars aan inkomsten, aldus de bedrijven. DoorDash en Grubhub klaagden ook de stad San Francisco eerder aan over de tariefplafonds daar. Chicago klaagde op zijn beurt deze bedrijven vorige maand weer aan, vanwege hun ‘misleidende praktijken’ die klanten en restaurants schaden, iets wat door DoorDash en Grubhub werd tegengesproken.