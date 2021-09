Timmermans: EU mag best trots zijn op aanpak coronacrisis

De Europese Unie mag best trots zijn op haar aanpak van de coronacrisis, vindt Frans Timmermans. ‘We hebben boven verwachting gepresteerd. Het begon een beetje haperend maar de EU is er - als je het vergelijkt met andere delen van de wereld - goed uitgekomen’, zegt de vicevoorzitter van de Europese Commissie.

‘Wie had ooit gedacht dat we zo snel een herstelprogramma in elkaar konden schroeven en ook landen als Nederland konden instemmen met het tijdelijk terzijde zetten van begrotingsregels omdat we nu eenmaal moesten investeren’, vertelt hij in Straatsburg. ‘En ook mag vermeld worden dat de EU meer dan wie ook vaccins heeft geëxporteerd naar de rest van de wereld. Maar er valt nog een hoop te doen’, waarschuwt hij.

De commissie maakte eerder woensdag bekend nog eens 200 miljoen coronavaccins aan landen te schenken die zelf moeilijk aan vaccins kunnen komen, een miljard euro te investeren in productiecapaciteit in Afrika en 50 miljard euro te willen steken in de oprichting van een nieuwe Europese gezondheidsautoriteit, HERA. Dat agentschap moet zorgen dat de EU beter voorbereid is op een mogelijk volgende pandemie.

Nauwere samenwerking

De pandemie heeft de noodzaak van nauwe samenwerking, zoals de gezamenlijke inkoop van vaccins, aangetoond. ‘Als we samenwerken kunnen we snel handelen’, zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar ‘State of the Union’-toespraak woensdagmorgen in het Europees Parlement.

Timmermans denkt dat er op veel terreinen ‘steun is onder de Europese bevolking om dingen op te pakken die lidstaten individueel gewoon niet meer goed kunnen aanpakken’. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de klimaatcrisis en voor internationale vraagstukken.

Het is soms ‘een hele klus’ om de 27 lidstaten op één lijn te krijgen, zegt de PvdA’er. ‘Maar als de nood aan de man komt, is de EU altijd bereid om de stap in de juiste richting te zetten. Ik denk dat we dat ook met het klimaat gaan zien.’