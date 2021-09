Tweede Kamer neemt voorzorgsmaatregelen tegen demonstranten

Bij de Tweede Kamer zijn "zichtbare en onzichtbare" voorzorgsmaatregelen getroffen voor toekomstige demonstraties. Dat meldt Jaap van Rhijn, directeur huisvesting van de Tweede Kamer. "De inzet van de beveiligingsdienst is uitgebreid en alle ramen en buitendeuren hebben uit voorzorg een veiligheidscheck gekregen", schrijft hij. Ook de politie is extra alert.

Aanleiding voor de aanscherping is een demonstratie van Greenpeace op het tijdelijke Tweede Kamergebouw dinsdag. Ze beklommen het gebouw, hingen spandoeken aan de gevel en zetten tentjes op bovenop de platte daken. De politie hield 31 activisten aan.

Ook waren er andere demonstraties bij het Kamergebouw, waarbij volgens Van Rhijn een dreigende sfeer heerste. "Demonstreren is een groot goed in Nederland, maar daarbij mag nooit de veiligheid van anderen of ons parlementsgebouw in het geding komen."

Tweede Kamerleden en andere Kamerbewoners wordt aangeraden om opmerkzaam te zijn en "geen ramen te openen".