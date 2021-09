Kremlin: Nord Stream 2 zal druk op gasmarkt verminderen

De spanningen op de gasmarkt zullen minder worden als de gaspijpleiding Nord Stream 2 in gebruik wordt genomen. Dat is althans de mening van de Russische regering naar aanleiding van de oplopende gasprijzen. Volgens Moskou zal het snel opendraaien van de omstreden pijpleiding de prijzen voor aardgas in Europa in evenwicht brengen, ook op de zogeheten spotmarkt.

Voor 1000 kubieke meter gas moest woensdag volgens het Russische persbureau Interfax meer dan 900 dollar worden betaald. Het Kremlin ontkent dat Rusland, een grootmacht op het vlak van energie, iets te maken heeft met de huidige prijsrally. Russische energiedeskundigen wezen met een beschuldigende vinger naar de situatie op de wereldmarkt. Die heeft volgens het Kremlin echter geen invloed op de kosten van pijpleidinggas.

‘De afnemers van pijpleidinggas hebben niet veel last van de schommelingen, omdat daar de prijs volgens een andere formule wordt berekend’, verklaarde een Kremlin-woordvoerder. Door langlopende leveringscontracten betaalt Duitsland veel minder dan de huidige wereldmarktprijs. De vraag naar gas in Europa is groot. ‘Het is vooral niet duidelijk hoe de winter zal verlopen. Als het koud wordt, zal er nog meer gas nodig zijn.’

Het is nog altijd niet bekend wanneer de pijpleiding door de Oostzee in gebruik zal worden genomen. Deskundigen verwachten dat het gas al in oktober door de eerste van twee leidingen kan stromen. Staatsbedrijf Gazprom kondigde vorige week de voltooiing van Nord Stream 2 aan.

De pijpleiding moet 55 miljard kubieke meter gas per jaar van Rusland via de Oostzee naar Duitsland brengen. Volgens de exploitatiemaatschappij kunnen daarmee 26 miljoen huishoudens van gas worden voorzien.