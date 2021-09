AEX-index sluit lager na kort doorbreken 800-puntengrens

De AEX-index van de beurs in Amsterdam is woensdag lager gesloten, nadat eerder op de dag voor het eerst de grens van 800 punten voor even werd doorbroken. Mede door een fors koersverlies van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, moest de hoofdindex deze historische puntengrens alweer snel uit handen geven. De zorgen over het wereldwijde economische herstel van de coronacrisis werden opnieuw aangewakkerd door tegenvallende cijfers over de economie van China.

De AEX eindigde met een min van 0,4 procent op 794,76 punten. In de ochtendhandel steeg de index nog naar 800,34 punten, de hoogste koers ooit. Eind maart wist de AEX al het 21 jaar oude record van iets meer dan 700 punten uit de boeken te schrijven. De MidKap daalde 0,8 procent tot 1086,41 punten. Londen was vrijwel vlak en Parijs en Frankfurt zakten tot 1 procent.

Just Eat Takeaway was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 4,5 procent. Beleggers reageerden op de overeenkomst die de Britse concurrent Deliveroo heeft gesloten met het Amerikaanse webwinkelconcern Amazon. Onder de deal hoeven Amazon Prime-klanten een jaar lang geen bezorgkosten te betalen voor bepaalde bestellingen bij Deliveroo. Techinvesteerder Prosus, dat ook actief is op het gebied van maaltijdbezorging, stond ook in de staartgroep met een min van 2,5 procent.

ArcelorMittal

Staalconcern ArcelorMittal was juist de sterkste stijger met een plus van 4,6 procent. Ook olie- en gasbedrijf Shell deed het goed met een winst van 2 procent, geholpen door de hogere olieprijzen. In Londen won branchegenoot BP 4,1 procent en het Franse TotalEnergies steeg 2,4 procent in Parijs. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,4 procent meer op 72,82 dollar per vat. Brentolie werd 3 procent duurder op 75,85 dollar per vat.

Inditex zakte 1,2 procent in Madrid ondanks dat het Spaanse kledingconcern, bekend van merken als Zara en Pull & Bear, zijn winst en omzet weer op het niveau van voor de coronacrisis wist terug te brengen. In Stockholm verloor concurrent Hennes & Mauritz (H&M) 3 procent. De Zweedse kledingketen zag de omzet in het afgelopen kwartaal flink aantrekken, maar analisten hadden op meer gehoopt. Ook blijft H&M last houden van matige verkopen in Azië en Australië waar de coronamaatregelen werden verzwaard.

De euro was 1,1813 dollar waard tegen 1,1822 dollar een dag eerder.