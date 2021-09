CDA vindt dat Kamer onvoldoende is geïnformeerd over Afghanistan

De Tweede Kamer is "onvoldoende geïnformeerd" door het kabinet over de ontwikkelingen in Afghanistan. Ook werd er tijdens de crisis te weinig regie genomen, zei CDA'er Derk Boswijk tijdens het debat in de Tweede Kamer over de evacuaties uit Afghanistan. Die waren nodig na de opmars van de Taliban in de hoofdstad Kabul en verliepen chaotisch.