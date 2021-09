Duitse parlementariërs willen Scholz vlak voor verkiezing horen

De Duitse kanselierskandidaat Olaf Scholz van de linkse SPD moet vlak voor de verkiezingen vragen van parlementariërs beantwoorden over vermeende misstanden bij een financieel meldpunt. De Duitse autoriteiten deden vanwege het onderzoek naar die Financial Intelligence Unit (FIU) onlangs een inval bij het ministerie van Financiën, waar Scholz minister is.

Scholz moet komende maandag een parlementscommissie te woord staan. Het is nog onduidelijk of hij persoonlijk komt of dat via een videoverbinding wil doen. De zitting komt op een gevoelig moment. Duitse kiezers gaan zes dagen later naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen.

Uit opiniepeilingen komt naar voren dat Scholz een goede kans heeft om Angela Merkel op te volgen. Die stopt na zestien jaar als bondskanselier. Haar conservatieve blok van CDU/CSU loopt in de peilingen een paar procentpunt achter op de SPD van de minister van Financiën, waar ze nog mee in een coalitie zitten.

Fouten

De invallen bij het ministerie van Scholz en het ministerie van Justitie vonden eerder deze maand plaats. Aanklagers zoeken uit of fouten zijn gemaakt bij de afhandeling van meldingen over verdachte transacties. Scholz heeft gezegd dat justitie de gewenste informatie ook schriftelijk had kunnen opvragen. Een inval was volgens hem niet nodig geweest.

Dat kwam hem op kritiek te staan van zijn rivaal Armin Laschet, de kanselierskandidaat van de partij van Merkel. Die vond dat Scholz duidelijk had moeten maken dat hij alles zou doen om de aanklagers te helpen, in plaats van kritiek te uiten op het onderzoek. ‘Ik hoop dat hij excuses zal aanbieden’, zei Laschet afgelopen weekend.