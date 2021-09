Milieuclubs: hulp overheid nodig bij waterstof voor Tata Steel

Het draaien op aardgas moet echt een tussenstap worden voor Tata Steel Nederland, vinden milieuorganisaties. Greenpeace en ook de stichting Duinbehoud vinden dat het staalconcern zo snel mogelijk over moet op waterstof, zeggen ze. Daarvoor is het volgens hen belangrijk dat de overheid ervoor zorgt dat er tijdig genoeg waterstof voorhanden is.

Tata Steel gaat in Nederland bij zijn staalproductie overstappen op aardgas en uiteindelijk op waterstof, in plaats van kolen. Het duurt waarschijnlijk wel nog tot 2030 voor het hoogovencomplex in IJmuiden deels op gas of waterstof draait. En of de fabrieken dan al op waterstof werken, hangt ook af van de beschikbaarheid van voldoende groene waterstof.

Volgens Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland, was deze stap onvermijdelijk door alle druk op Tata Steel rond de klimaatverandering en van klagende omwonenden. Maar ze geeft ook aan dat een aankondiging ‘leuk’ is, maar dat er snel moet worden begonnen met de werkzaamheden. Tata Steel heeft daar volgens haar steun voor nodig van de overheid. Daar zullen knopen moeten worden doorgehakt. Ze oppert dat het subsidiegeld dat eigenlijk bestemd was voor eerdere plannen van Tata Steel voor de opslag van CO2 in de Noordzee, nu gebruikt kan worden om te zorgen dat er in 2030 voldoende groene waterstof voorhanden is.

Andere maatregelen

Ook merken omwonenden voorlopig niets van de plannen, beseft Oulahsen. Om de overlast voor hen te beperken zouden er op korte termijn andere maatregelen moeten worden genomen zoals de sluiting van een cokesfabriek op het terrein.

Directeur Marc Janssen van Duinbehoud, dat ijvert voor de bescherming van natuur in duingebieden, spreekt van een stap in de goede richting bij Tata Steel. Hij vindt het ook belangrijk dat er vaart wordt gemaakt. Zorgen voor voldoende groene waterstof kan volgens hem door de overheid worden geregeld. Die zou er voor moeten zorgen dat er voldoende windparken op zee worden bijgebouwd. Met de groene stroom die daar opgewekt wordt kan vervolgens groene waterstof worden gemaakt.

Volgens Milieudefensie is de koerswijziging een enorm belangrijke stap voor Tata Steel, omwonenden, Nederland en het klimaat. ‘Tata toont hier leiderschap, petje af voor de inzet van FNV, zonder hun Plan Groen Staal was dit nooit gebeurt’, zo klinkt het. ‘Maar zoals voor elk mooi plan geldt, het gaat wel om de uitvoering, dus die gaan we wel in de gaten houden.’