Harde woorden Kamer over Afghaans evacuatiebeleid kabinet

PvdA en SP oordelen hard over het beleid van het demissionaire kabinet om mensen uit Afghanistan te evacueren. Ook D66 vindt dat het beleid geen goedkeuring verdient, bleek tijdens het begin van het Kamerdebat. Dat begon na uren uitstel omdat de Kamerleden meer documenten wilden.

Het kabinet moet "oprecht verantwoording afleggen en reflectie tonen", aldus Kati Piri (PvdA). Anders heeft de regering "een heel groot probleem". Zij zit nog met veel vragen over onder anderen de achtergebleven tolken en het trage besluit om lokale ambassademedewerkers te evacueren.

Volgens Jasper van Dijk (SP) zijn er "cruciale fouten" gemaakt door het kabinet. Hij vindt dat de Kamer verkeerd is geïnformeerd. Het kabinet moet met "een verdomd goed verhaal komen om het vertrouwen terug te winnen". Hij wil dat het kabinet erkent dat het "enorm heeft gefaald".

D66'er Salima Belhaj benadrukt dat alle Afghanen die de Nederlandse missie hebben geholpen naar Nederland moeten komen. Dat is vorige maand in een motie vastgelegd. Het kabinet kijkt welke rol de VN kan spelen in het evacueren van mensen die zijn achtergebleven. Dat noemde Belhaj "een interessante oplossing".