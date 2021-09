Microsoft wint op vrijwel vlak Wall Street

De beurshandel op Wall Street is woensdag met zeer kleine uitslagen begonnen, na de koersverliezen een dag eerder. Beleggers in New York blijven onzeker over de impact van de Delta-variant van het coronavirus op het economisch herstel van de crisis. Verder stond Microsoft in de belangstelling door het nieuws dat het softwareconcern voor 60 miljard dollar aan eigen aandelen in wil gaan kopen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een min van 0,1 procent op 34.541 punten. De breed samengestelde S&P 500 was vrijwel onveranderd op 4443 punten en de technologiebeurs Nasdaq was vlak op 15.039 punten.

Het aandeel Microsoft steeg 1,3 procent in de vroege handel. Het is de grootste aandeleninkoop door het bedrijf ooit. Microsoft gaat ook zijn kwartaaldividend verhogen.

Casinobedrijven

De casinobedrijven in New York kregen opnieuw flinke tikken door de vrees voor strengere regels in het Chinese gokparadijs Macau. Zo verloren Wynn Resorts en Las Vegas Sands die casino’s hebben op het schiereiland tot 10 procent aan waarde. Dinsdag waren ook al stevige minnen te zien voor die bedrijven.

Softwareproducent Citrix werd 4,7 procent hoger gezet. Volgens persbureau Bloomberg overweegt Citrix zichzelf in de verkoop te zetten. De marktwaarde ligt rond de 13,6 miljard dollar. Onlangs werd nog gemeld dat de activistische investeerder Elliott Management voor ruim 1 miljard dollar een belang in het bedrijf heeft genomen. Elliott zou willen dat Citrix zijn beurswaarde verhoogt.

Weber

Verder kon ook de maker van barbecues en grills Weber op aandacht rekenen. Weber, dat in augustus naar de beurs ging, kwam met kwartaalcijfers die goed vielen, want het aandeel ging 3,5 procent vooruit.

Op macro-economisch gebied bleek dat de industriële bedrijvigheid rond New York deze maand veel sterker groeit dan in augustus en ook harder dan economen hadden verwacht.

De euro was 1,1816 dollar waard tegen 1,1822 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,8 procent meer op 72,43 dollar per vat. Brentolie werd 2,6 procent duurder op 75,49 dollar per vat. De olieprijzen liepen op na het rapport waaruit bleek dat de Amerikaanse voorraden harder waren gedaald dan voorzien. De verwachting is dat de vraag naar olie verder stijgt nu de vaccinatiegraad tegen het coronavirus steeds meer stijgt.